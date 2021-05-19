وزارة البيئة الإكوادورية تعلن انهيار قوس داروين الشهير

شهد يوم 17 مايو الجاري انهيار قوس داروين الشهير، الموجود في جزيرة دارين في أقصى شمال جرز غالاباغوس التابع للإكوادور.

وقالت وزارة البيئة الإكوادورية: إنّ القوس الذي يُعد من أماكن الغوص ورصد أسماك القرش والحيوانات البحرية، قد انهار، نتيجة تآكل القوس نتيجة العوامل الطبيعية.

وأشارت إلى أنّ الانهيار كان متوقعاً، وقالت إنّها لم تتمكن من ترميه لأنّه غير قابل للترميم البشري.

يُذكر أنّ ارتفاع قوس داروين الذي يشبه الجسد يبلغ 168 مترا، ويقوم على منصة يبلغ عرضها حوالي 18 مترا، وكان مقصداً لعدد كبير من السياح الذين يزورنه سنوياً من كافة أنحاء العالم.

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