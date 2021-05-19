الصحة: وصول أكثر من 117 ألف جرعة من لقاح “أسترازينكا” لمطار معيتيقة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، وصول 117 ألف و600 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى طرابلس.

وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة أن كميات” كبيرة “من لقاح “جونسون أند جونسون”، ستصل ليبيا المدة القريبة المقبلة.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي أن الجرعة الثانية من اللقاح لن تعطى حتى يطعم 70% من الفئة الأساسية، من “كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية” بعدد 350 ألف من أصل 500 ألف شخص.

وقال الناطق الرسمي أن حملة تطعيم الحجاج بشكل استثنائي ستنطلق الأحد المقبل بلقاح “أسترازنيكا ” وفقا للشروط الموضوعة لأداء مناسك الحج، مؤكدا توزيع أكثر من 120 ألف جرعة من اللقاح الصيني “سينوفاك” على مستوى البلاد.

وكان مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، قد صرح للرائد الاثنين، أن عدد المسجلين في المنظومة الخاصة بالتطعيم بلغ 800 ألف شخص، منهم 100 ألف فئة غير مستهدفة تحت سن 18، فيما بلغ عدد المطعمين 111 ألف و150 شخصا.

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