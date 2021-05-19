دون أدوية.. طرق تساعد على محاربة ضغط الدم

أكدّت مؤسسة القلب الألمانية إمكانية محاربة ضغط الدم دون الحاجة لاستخدام الأدوية وذلك عن طريق اتباع أساليب الحياة الصحية.

وقالت المؤسسة الألمانية إنّ ممارسة التمارين الرياضية بمعدل 5 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة يحمي من أمراض ضغط الدم، وأشارت لأنّ رياضات قوة التحمل كالمشي، الركض، والدراجات الهوائية مثالية لهذا الأمر.

ودعت المؤسسة الألمانية مرضى الضغط للتخفيف من تناول الملح، والإقلاع تناول التدخين، وشرب الخمر، بالإضافة للابتعاد عن التوتر، وأخذ قسط كافي من النوم.

وأوضحت بأنّ اتباع هذه النصائح والإرشادات يساعد بعض الحالات على التعامل مع مرض ضغط الدم دون الحاجة لأخذ الأدوية.

يشار إلى أنّ ارتفاع ضغط الدم يعد من العوامل والأسباب التي تؤدي للإصابة بالأزمات القلبية، والسكتات الدماغية.

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