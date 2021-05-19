منة شلبي ستلعب بطولة مسلسل “ليه لا”

تصدرت النجمة المصرية منة شلبي الإعلان الترويجي للموسم الثاني من مسلسل “ليه لا” الذي طرحته الشركة المنتجة للعمل.

وظهرت النجمة في البرومو إلى جانب شريكها في البطولة أحمد حاتم، حيث ستلعب في العمل دور شابة تبحث عن الأمومة من خلال تبني أحد الأطفال من دور الأيتام.

وسيتناول مسلسل الذي سيعرض عبر منصة شاهد قضايا مختلفة عن القضايا التي عرضها الجزء الأول، وسيروي الصعوبات التي ستواجهها في علاقتها مع الطفل، بالإضافة لمناقشته لمجموعة من القضايا التي تخص الفتيات بشكلٍ عام.

ومسلسل ليه لا من سيناريو وحوار دنيا نجم ومجدي أمين، وأخراج مريم أبي عوف، وبطولة منة شلبي وأحمد حاتم، ونخبة من النجوم.

يذكر أنّ الجزء الأول من العمل كان من بطولة النجمة أمينة خليل، وشارك فيه مجموعة من النجوم أمثال شيرين رضا، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، وغيرهم.

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