غوغل تطور أداة تساعد على اكتشاف الأمراض الجلدية

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن أداة جديدة تساعد المستخدمين على اكتشاف الأمراض الجلدية.

وتعتمد الأداة الجديدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، التي ستقوم بتحديد نوع المرض الذي يعاني منه الشخص.

وقالت غوغل إنّ أداتها الجديدة ستكون متوفرة على المتصفح، وقادرة على إدراك الأمراض الجلدية في الرأس، الشعر، والأظافر.

وتعمل الأداة الجديدة من خلال التقاط 3 صور للجانب المصاب، ومن ثم يطلب من المستخدم الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بنوع البشرة والأعراض التي يعاني منها، وذلك لكي تقوم بتحديد المرض.

وقالت غوغل إنّ الأداة ستعرض للمستخدم قائمة من الأعراض والشروط التي تحدد المرض من بين 288 مرض مسجل في القوائم.

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