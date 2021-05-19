سجنا ظلماً 31 عاما.. فحصلا على 75 مليون دولار

نجح الأمريكيان هنري مالكوم وليون بروان في الحصول على 75 مليون دولار أمريكي كتعويض عن سجنهما الخاطئ لمدة 31 عاماً.

وكان الأخوان غير الشقيقين واللذين يعانيا من إعاقة عقلية قد أدينا في العام 1983 بجريمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً حيث كان عمرهما 19 و15 عاماً على التوالي، قبل أن يتم إلغاء إدانتهما بعد اكتشاف حمض نووي لشخصٍ آخر في مكان الجريمة.

وبعد خروجهما من السجن عام 2014 رفع الشقيقان دعوى فيدرالية بشأن انتهاك حريتهما وحقوقهما.

وبعد 5 سنوات من المداولات قضت هيئة المحلفين بمنح الأخوين مبلغاً وقدره 31 مليون دولار أمريكي لكل واحدٍ منهما، بالإضافة ل13 مليون دولار كتعويضات عقابية.

من جهةٍ أخرى عبر محامي الأخوين عن سعادته بهذا الحكم، وقال إنّه أشد حكم صدر عن هيئة المحلفين في قضية إدانة خاطئة في تاريخ أمريكا.

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