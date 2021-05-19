قبل حرقها بلحظات.. مسنة هندية تعود للحياة

شهدت مدينة براماتي الهندية حادثةً غير مألوفة، حيث عادت امرأة مسنة للحياة قبل لحظاتٍ من حرق جثمانها.

وقال أهالي المرأة البالغة من العمر 76 عاماً إنّها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وأنّهم قاموا بوضعها في الحجر المنزلي قبل أن تدهور صحتها في 10 مايو الجاري، الأمر الذي دفعهم لنقلها إلى المستشفى.

وفي الطريق للمستشفى فقدت المرأة وعيها، فاعتقد الجميع بأنّها ماتت، وهذا ما دفعهم لتجهيز مراسم الجنازة.

وقام أهالي المرأة المسنة بنقلها للمحرقة، وأثناء الاستعداد لحرق جثمانها استيقظت المرأة وسط ذهول الجميع، حيث فتحت عينيها وبدأت بالبكاء، لتقوم عائلتها بنقلها إلى المستشفى لكي تتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت الهند في العام 2019 حادثةً مشابهة، حيث استيقظ رجلٍ ميت أثناء نقل جثته للمحرقة. الأمر الذي أثار الذعر في صفوف المعزين.

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