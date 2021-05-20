تسريبات – ساعة ابل القادمة ستأتي بتصميم مسطح مثل ايفون 12 !

ساعة ابل القادمة Apple Watch Series 7 يبدو أنها سوف تحمل تصميماً جديداً يختلف عن التصميم المعتاد للساعة خلال السنوات الأخيرة. التصميم الجديد لن يكون غريباً عنا إذ أنه مستلهم من تصميم هواتف ايفون 12.

تلك التسريبات مصدرها المسرب الشهير جون بروسر وتفيد بأن ابل تعمل على تصميم مسطح لساعتها الذكية القادمة Apple Watch Series 7 يشمل الشاشة والجوانب مثلما هو الحال في هواتف ايفون 12.

هذا قد يكون أول تعديل في التصميم تشهده ساعة ابل منذ إطلاقها قبل سنوات، إذ كانت ابل تعتمد دوماً على الحواف المنحنية والآن بحسب التسريبات تنوي الانتقال إلى الحواف المسطحة.

يبدو أن ابل تحاول تطبيق فلسفة التصميم الجديدة الخاصة بها التي اعتمدتها في هواتف ايفون 12 على باقي أجهزتها الأخرى ومن ذلك ساعة ابل بالإضافة إلى أجهزة ماك بوك القادمة أيضاً.

ابل أيضاً تحاول اختبار ألوان جديدة للإصدار الجديد من ساعتها الذكية ومن تلك الألوان الاختبارية اللون الأخضر، لكن ليس من المؤكد قدومه من عدمه إذ أن الأمر لايزال قيد التجربة، وبحسب المسرب قد يتم إطلاق عدة ألوان من الساعة.

التسريبات ذكرت أيضاً أن ابل سوف تحاول الإبقاء على نفس قياس الشاشة كما أنها تختبر إمكانية زيادة قياس الشاشة مع تقليل حجم الحواف حولها.

تسريبات سابقة ذكرت أن ابل تحاول إضافة ميزة قياس نسبة السكر في الدم وكذلك إمكانية قياس ضغط الدم عبر الساعة عبر حساسات من نوع جديدة، لكن هذا ليس مؤكداً إن كان سيأتي مع ساعة ابل القادمة Apple Watch Series 7 أو الإصدار الذي يليها العام المقبل.

جدير بالذكر أن الإصدار الأخير من ساعة ابل Apple Watch Series 6 يستطيع قياس نسبة الأكسجين في الدم بالإضافة إلى ميزة رسم القلب ECG الموجودة في الساعة منذ سنوات.