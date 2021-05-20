تطبيقات تنتهك خصوصيتك دون موافقتك، قم بحذفها فوراً

هواتفنا الذكية بسحرها قادرة على سلب حياتنا منا، وهي معها تصريح موافقتنا على ذلك. فهي تسلب منا الوقت، تغير طريقة فهمنا للحياة مما يعني أنها تسلب منا العادات والتقاليد التي تأصلت فينا منذ الصغر، وتسلب أيضاً معلوماتنا وأسرارنا وأدق التفاصيل عن حياتنا الشخصية.

ولكن في حين أننا نكون موافقين وراضيين تمام الرضاء عن كل هذا، إلا أن الخطر الحقيقي الذي يهدد أمننا ويسرق خصوصياتنا هي التطبيقات المخادعة التي تتعمد تعقب جميع تحركاتنا ومراقبة نشاطاتنا على الإنترنت وتسجيل جميع الأماكن التي ننتقل إليها، سواء من أجل تحسين استهدافنا بالإعلانات، أو من أجل أهداف سرية قد تكون لها علاقة بالأمن والوكالات الحكومية.

في هذه المقالة سنكشف النقاب عن تطبيقات تنتهك خصوصيتك وتضر بهاتفك او التي تحاول أن تعرف عنك أكثر مما ينبغي لها، والتي نوصيكم بحذفها من على هواتفكم أو توخي الحذر عند استخدامها وضبط الإعدادات الخاصة بها بطريقة تحافظ على خصوصياتكم على النحو الأمثل. وتذكر أن تلقي نظرة على موضوع احذر – فيروس جديد يهدد أمن هواتف أندرويد.

1- Tik Tok



هل تعلم أن تطبيق التيك توك محظور تماماً في الهند بجانب العديد من التطبيقات الصينية الأخرى؟ بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة أن تفرض حظر استخدامه في بلادها. المشكلة كلها تكمن في حجم البيانات التي تجمعها الشركة الصينية ByteDance المسؤولة عن تطوير التطبيق من مستخدمي تيك توك.

بعض التصريحات تشير إلى أنها تقوم بجمع معلومات حول المستخدمين وتشاركها مع الحكومة الصينية، ولكن حتى لا نُحمّل أنفسنا ما لا نطيق تحمله، فالحق يقال أنه لا يوجد معنا دليل قاطع يثبت إدانة ByteDance بمثل هذه التهمة.

ولكن لماذا يرى الجميع أن هذا التطبيق ضار على خصوصية المستخدمين فهو أمر راجع لحجم البيانات التي تسلبها من المستخدمين، فهو يعرف أدق البيانات حول هاردوير الهاتف الخاص بك، وسعة استخدام ذاكرة الوصول العشوائي، ومعرفة التطبيقات المثبتة على الهاتف، وعنوان IP الخاص بك ونقاط الواي فاي التي قمت بالاتصال بها مؤخراً.

كل هذا يراه الغالبية العظمى من خبراء الأمن السيبراني على أنه أكثر من اللازم على مجرد تطبيق أو منصة للتواصل الاجتماعي غرضها الوحيد السماح للشباب من مختلف أنحاء العالم بتسجيل أجمل لحظات حياتهم ومشاركتها مع غيرهم من البشر. ولذلك، في النهاية، من الأفضل أن تضعوه في الحسبان. وإليك 6 إعدادات للحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدامك تطبيق تيك توك.

2- أكثر من 20 تطبيق يسرق بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى الفيسبوك



صرحت شركة EVINA للأمن السيبراني بأنها عملت مع جوجل من أجل إزالة أكثر من 20 تطبيق من على متجر جوجل بلاي والتي اتضح أن جميعها تحتوي على برمجيات ضارة Malware في كود برمجتها بغرض سرقة بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى الفيسبوك.

تقول الشركة على صفحتها الرسمية أنها تمكنت من اكتشاف 25 تطبيق على المتجر يحاول الإضرار بخصوصية المستخدمين، وهي لا تزال مستمرة في بحثها. ولحسن الحظ أن شركة جوجل كان لها موقف إيجابي وقامت على الفور بإزالة هذه التطبيقات، ولكنها حتى الإن متواجدة على متاجر التطبيقات الخارجية ومُثبتة على ملايين الهواتف. أغلب هذه التطبيقات عبارة عن خلفيات للهاتف أو مرتبطة بمصابيح الفلاش.

تنصحنا شركة EVINA بشدة بإزالتها من هواتفنا على الفور. قائمة هذه التطبيقات الخبيثة تضمن الآتي: Super Wallpapers Flashlight و Padenatef و Wallpaper Level و Contour Level Wallpaper و iPlayer & iWallpaper و Video Maker و Color Wallpapers و Pedometer و Powerful Flashlight و Super Bright Flashlight و Super Flashlight و Solitaire Game و Accurate Scanning of QR Code و Classic Card Game و Junk File Cleaning و Synthetic Z و File Manager و Composite Z و Screenshot Caputre و Daily Horoscope Wallpapers و Wuxia Reader و Plus Weather و Anime Live Wallpaper و iHealth Step Counter.

3- Angry Birds



من كان يظن ذلك، ولكن تأكد أنها حقيقة. لعبة إطلاق الطيور الرائعة التي استحوذت على كل وقتنا لفترة طويلة والتي تم تطويرها عام 2009 وحققت نجاح مذهل عام تلو الأخر هي في الواقع ليست الصديق المخلص الذي يحاول إسعادك أو يمنحك وسيلة للقضاء على الملل.

قال إدوارد سنودن في إحدى المرات أن اللعبة تجمع العديد من بيانات المستخدمين من أجل تحسين استهدافهم بالإعلانات ونقل معلوماتهم الحساسية إلى شركة إعلانية مُخبأة في رموز اللعبة من أجل عرض إعلانات مرئية متعلقة ومرتبطة باهتمامات المستخدمين. هذه البيانات اشتملت على أرقام الهواتف وسجل المكالمات وبيانات الموقع والمعلومات السياسية بل وحتى الاتجاهات الجنسية أصبحت عامة ومكشوفة لشركات الإعلانات.

4- IPVanish VPN



يالها من مفارقة! في حين أننا نبحث عن الشبكات الخاصة الافتراضية VPNs من أجل إخفاء نشاطاتنا على الإنترنت ومنع مزودي الخدمات من تعقبنا إلا أنه وللأسف الشديد قد يكون تطبيق VPN الذي تستخدمه هو الجاني الوحيد الذي يكشف خصوصيتك ويعطي الحكومات والجهات الأمنية عنوان IP الحقيقي الخاص بك. من خلال مراجعة قناة Lee TV على يوتيوب وهي قناة متخصصة في مراجعة الأجهزة والبرامج، اتضح أن تطبيق IPVanish يقوم بتسجيل بيانات العملاء وتقديمها إلى السلطات الأمريكية.

حيث أن هناك العديد من تطبيقات VPN وخاصة المجانية التي تفعل نفس الشيء بالضبط، وهي الطريقة الوحيدة أمامها لجني المال. بعضها حتى يحاول مشاركة البيانات مع الشركات الإعلانية. ولذلك ينبغي أن تكون حذراً عند استخدامك لمثل هذه الخدمات، وإذا أردت نصيحة، فمن الأفضل أن تعتمد على الخدمات المدفوعة وتبحث عن الخدمات الآمنة والموثوقة بنسبة 100%.

5- Facebook





بالتأكيد لم تتفاجأ، ولكن في الحقيقة، هي ليست مشكلة إن كنت متعلق جداً بتطبيق الفيسبوك على هاتفك، ولكنها مشكلة خطيرة جداً لبعض الأشخاص. لو تذكرت فضيحة Cambridge Analytica في عام 2019 التي نتج عنها تسريب معلومات أكثر من 87 مليون مستخدم على الفيسبوك مما أدى إلى نشوب لجنة تحقيق فيدرالية مع مالك الفيسبوك آنذاك.

في الحقيقة، اختراق الفيسبوك مستمر بين كل حين والأخر، من سخرية القدر لقد تعرض الفيسبوك الشهر الماضي أيضاً لعملية اختراق لأكثر من 500 مليون مستخدم. ولكن المشكلة هنا لا تقتصر على اختراق الفيسبوك فقط.

المشكلة في الفيسبوك نفسه لأنه يقوم بإنشاء ملف تعريف خاص بك وتمريره إلى الشركات الدعائية والمعلنين. تطبيق الفيسبوك على هاتفك قادر على التقاط صور ومقاطع فيديو وتسجيل الصوت وجهات الاتصال وقراءة رسائلك وقويماتك والعديد من الأشياء الأخرى رغماً عن أنفك. لذلك، إذا كنت لا تستطيع التخلي عنه، فعلى الأقل تأكد من إغلاقك له بعدما تنتهي منه في كل مرة.

6- تطبيقات مصابة بفيروسات الجوكر ولذلك هي تطبيقات ضارة



بالتأكيد وأنك سمعت عن فيروسات الجوكر خلال عام 2020، هذا النوع من الفيروسات متخصص في سرقتك عن طريق الدفع بك للاشتراك في خدمات مدفوعة دون الحصول على إذن منك. ومن خلال بحث على موقع medium كتب ألكيجس كوبرنز وهو باحث في الأمن السيبراني أن هناك أكثر من 20 تطبيق تم تثبيتهم أكثر من 470 مليون مرة على هواتف الأندرويد، تلك التطبيقات متخصصة في سرقة جهات الاتصال والرسائل ومعلومات الجهاز من المستخدمين دون أن يلاحظوا ذلك بأنفسهم.

بعد هذا البحث قامت جوجل بالتأكد من الأمر، وعلى الفور بادرت بإزالة هذه التطبيقات من متجرها، ولكنها لا تزال بالفعل متواجدة على هواتف ملايين المستخدمين. وهذه هي قائمة بجميع التطبيقات التي احتوت على فيروس الجوكر: Advocate Wallpaper و Age Face و Altar Message و Antivirus Security — Security ScanBeach و CameraBoard picture editing و Certain Wallpaper و Climate SMS و Collate Face Scanner و Cute Camera و Dazzle Wallpaper و Declare Message و Display Camera و Great VPN و Humour Camera و Ignite Clean و Leaf Face Scanner و Mini Camera و Print Plan Scan و Rapid Face Scanner و Reward Clean و Ruddy SMS و Soby Camera و Spark Wallpaper.

7- تطبيقات تنظيف ذاكرة الرامات تعتبر تطبيقات ضارة



هناك العديد من التطبيقات التي تحاول أن تستغل فرصة يأسك من أداء الهاتف وتعطيك شعور بأنها قادرة على تسريع أداء الهاتف وتنظيف الملفات المؤقتة وتعزيز شكل الأداء العام. نعلم أن هناك من يؤمن بهذه التطبيقات، ولكن تأكد أن هذه التطبيقات لا تفعل أي شيء سوى تنظيف الملفات المؤقتة من هاتفك، وهو الشيء الذي يمكنك فعله بشكل يدوي، ونظام أندرويد أيضاً قادر على تنظيف الذاكرة المؤقتة والتعامل معها باحترافية دون الحاجة لأي تطبيقات إضافية.

على كل حال، هي ليست تطبيقات ضارة، ولكنها مجرد وسيلة لضخ الإعلانات على هاتفك وجمع البيانات عنك، ولذلك لا يوجد خيار أمامك إن كنت تفضل استخدامها سوى أن تكون حذراً من الأذونات التي تطلبها منك. للأسف خيارك الوحيد هو شراء هاتف جديد بذاكرة رامات أكبر حجماً. ولكن رجاءً لا تقم بتثبيت هذه التطبيقات على هاتفك، من الممكن أن تعتمد على تطبيقات التنظيف المرفقة مع هاتفك، ولكن إذا لم تمتلك أي منها فتأكد أن نظام أندرويد قادر على تنظيف الذاكرة والتعامل مع جميع العمليات المسؤولة عن إدارة النظام بكفاءة وذكاء عالي.

8- CamScanner مصنف ضمن تطبيقات ضارة



تطبيق بسيط وبديهي للغاية، فهو قادر على تحويل أي صورة مستند إلى ملف PDF، ولكن الغرض الوحيد من وراؤه هو زرع برنامج ضار في هاتفك. حيث اكتشف باحثون في شركة كاسبر سكاي برامج ضارة في مختلف إصدارات التطبيق وهو فيروس حصان طروادة الشهير المسؤول عن تثبيت العديد من البرامج الخبيثة في هاتفك بغرض عرض المزيد من الإعلانات أو تسجيل اشتراكك بالإكراه في خدمات لا تحتاج إليها وتحقيق الربح من وراؤك، وبالتالي تم تصنيفه ضمن تطبيقات ضارة لفترة طويلة من الوقت.

في الوقت الحالي عاد التطبيق إلى متجر جوجل بلاي نظيف تماماً، ولكن لو أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن خيانة الثقة ليست من الأمور التي يمكن نسيانها بسهولة. وهذا هو كل شيء، هذه كانت تطبيقات تنتهك خصوصيتك دون موافقتك، فحاول أن تكون حذراً عند استخدامها أو استبدالها بتطبيقات أخرى موثوقة بالكامل.