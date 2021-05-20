اليابان تُساهم بـ 833 ألف دولار لتعزيز استعداد ليبيا لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت منظمة “اليونيسف” مساهمة حكومة اليابان بمبلغ 833.000 دولار أمريكي؛ لتعزيز استعدادات ليبيا لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، لتوفير معدات سلسلة التبريد، والدعم اللوجستي وتنمية القدرات المؤسسية للعاملين في المجال الصحي.

وقال القائم بالأعمال في سفارة اليابان في ليبيا “ماساكي أماديرا” – في بيان صحفي – الأربعاء، إنهم يواصلون شراكتهم مع منظمة “اليونيسف” بهدف تطعيم 1.5 مليون شخص.

وفي سياق مُتصل أفادت المنظمة أن هذا المشروع سيُعزز قدرة المؤسسات الحكومية المعنية على إدارة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال على معدات جديدة لسلسلة التبريد التي تستوفي شروط تطعيمات فيروس كورونا، بالإضافةإلى تدريب 400 مسؤول على تشغيل وصيانة معدات سلسلة التبريد و400 موظف من مرافق الرعاية الصحية على استخدام ورصد أجهزة التبريد ولقاحات فيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت الأربعاء، وصول 117 ألف و600 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى طرابلس.

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