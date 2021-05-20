أفضل 5 هواتف ذكية لمختلف الميزانيات لعام 2021 ننصحكم بشراء إحداها

هناك أسباب عديدة تدفعنا للبحث عن أفضل الهواتف الذكية لعام 2021 ومن أهم هذه الأسباب أننا نتمنى أن يكون هذا الهاتف قادر على المواصلة والاستمرار لعدة أعوام قادمة دون أن نضطر على تغييره أو استبداله بهاتف أخر. وعلى الرغم من جائحة كورونا التي تسببت في ركود اقتصاد العالم أجمع، إلا أنها وبطريقة غريبة، لم تؤثر على الصناعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال.

ربما تأثر سوق الهاردوير وأجهزة الكونسول بهذه الجائحة، ولكن سوق الهواتف الذكية في نموه المعتاد، لدرجة أن شركة مثل ابل أطلقت 4 هواتف جملة واحدة خلال هذا العام، وهي لم تفعل ذلك قط منذ فترة طويلة. ولكن حتى لا نسبق الأحداث، دعونا ننتقل معكم الآن إلى محتوى هذا المقال لنتعرف على أفضل 5 هواتف ذكية لمختلف الميزانيات في عامنا هذا والتي يمكن أن يشتريها المال والتي ننصحكم بالاختيار من بينها في حالة توافرت الميزانية لديكم.

1- Apple iPhone 12 أفضل الهواتف الذكية لشتى مجالات الاستخدام



نعم وبكل تأكيد. اختيارنا هذه المرة وقع على هاتف iPhone 12 وليس iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max والسبب منطقي جداً. كل شيء في هواتف الفئة العليا متواجد بالفعل في هاتف iPhone 12 أو على الأقل معظم ما تحتاج إليه.

في الحقيقة هناك أشياء كثيرة تدفعنا لتفضيل هذا الهاتف وهي أن هناك اتصال 5G ونفس الكاميرات الخلفية والأمامية ولكن لا توجد كاميرا التقريب فقط. ولكن معالج Bionic A14 متوافر في جميع هواتف iPhone 12 وهو قادر على التعامل مع جميع المهام الثقيلة بسهولة شديدة ولأعوام قادمة.

يمتاز أيضاً بشاشة مذهلة من تصنيع سامسونج Super Retina XDR OLED قياسها 6.1 بوصة مما يجعلها رائعة بكل المقاييس سواء للألعاب أو الاستمتاع بمشاهدة الفيديو والأفلام أو قراءة الصفحات على مواقع الإنترنت. ربما هي ليست بنفس المتعة التي يمكن أن تحصل عليها من 12 Pro Max ولكن على الأقل يمكنك وضعه في جيبك بسهولة وفي نفس الوقت هو أفضل من iPhone 12 Mini.

ولذلك تلخيصاً لك ذلك هو بمثابة موازنة عادلة وصفقة ناجحة بكل المقاييس. فقط يمكنك الذهاب من النسخة التي تحتوي على 128GB من سعة التخزين الداخلية بدلاً من 64 حتى لا تشعر بعجز المساحة في المستقبل وخاصة أنه لا يحتوي على منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة.

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2- Samsung Galaxy S21 Ultra أفضل هاتف أندرويد في العالم



لو أردت رأيي الشخصي فهذا هو واحد من أفضل الهواتف الذكية، في الواقع هو أفضل هاتف أندرويد في العالم. لا داعي أن تنتظر هاتف Note لأنك لن تحصل عليه هذا العام. في الواقع، سامسونج كانت تحاول السنوات الماضية أن تضخ مزايا طراز Note لهاتف S الرائد (الفلاج شيب) خطوة ثم خطوة وكأنها تريد أن تتخلى عن Note.

والآن، يمكنك الاستفادة من ميزة قلم S-Pen مع هاتف Galaxy S21 Ultra، ولكن بالتأكيد هناك أكثر من القلم. هذا الهاتف يحتوي على أقوى شريحة معالجة من سامسونج حتى الآن وهي Exynos 2100 أو بالتأكيد النسخة الأمريكية التي تحتوي على Snapdragon 888، وتأكد أن كلاهما يوفران قوة حوسبة هائلة ومعالجة مركزية قوية لجميع الألعاب وتعدد المهام والتطبيقات الثقيلة بسهولة شديدة.

ستتمتع بشاشة سريعة Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل إلى 1500nits ودقة عرض QHD+ مناسبة جداً لشاشة قياسها 6.8 بوصة. في الحقيقة شاشة جالكسي S21 ألترا تختلف عن أي شاشة في أي هاتف آخر. تكوين الكاميرا أكثر من رائع، ولكن النتائج خلال المراجعات أثبتت بوضوح أن هاتف مثل Apple iPhone 12 Pro أو Google Pixel 5a كانوا الأفضل في تجربة التصوير. ولكن لديك بطارية 5000 ميللي أمبير ستجعلك قادر على استخدام الهاتف وأنت في الخارج لمدة يومان دون أدنى مشكلة.

في الحقيقة هو هاتف نموذجي لجميع الاستخدامات. السلبيات الوحيدة أنه لم يحتوي هو الأخر على منفذ لبطاقات MicroSD ولا يأتي مُرفق بالشاحن. ولكن النسخة الأساسية منه تأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وهي أفضل وأسرع أنواع أساليب التخزين في الهواتف الذكية. جميع هذه المميزات تجعله واحد من أفضل الهواتف الذكية لعام 2021 التي ننصحكم بالتفكير فيه والشراء.

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3- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

بالتأكيد كل شيء في هاتف Galaxy Note 20 Ultra أصبح متواجد الآن في هاتف Galaxy S21 Ultra وربما بشكل أفضل. ولكن قمنا باختيار هذا الهاتف تحديداً لأنك من الممكن أن تحصل عليه بسعر مناسب من بعض المتاجر، أو من الممكن أن تشتريه كسر الزيرو (مستعمل) وتأكد هو صفقة رابحة بجميع المقاييس.

لو أردت رأيي الشخصي، فسوف أؤكد لك أنه لا يوجد فرق واضح بينه وبين Galaxy S21 Ultra. فلو كنت تمتلكه أو أمامك بسعر مغري، فلا تترك الفرصة تفوت من بين يديك. فهو يتمتع بشاشة مذهلة قياس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120Hz ومعالج Exynos 990 وذاكرة رامات 12 جيجارام وسعة التخزين لن تشكل عائق بالنسبة لك لأن هناك منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة، وبالتالي يمكنك في أي وقت زيادة سعة التخزين.

بالتأكيد الكاميرا أفضل في Galaxy S21 Ultra ولكن هذا لا يعني أنك لن تحصل على كاميرا احترافية من Note 20 Ultra والتي كانت واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في عام 2020. البطارية 4500 ميللي أمبير ولكنها كافية جداً لجميع الاستخدامات الثقيلة طوال يوم عملك حتى تقوم بشحنها قبل أن تذهب لفراشك في أخر كل ليلة.

فإذا كنت تتمنى امتلاك هاتف بميزة قلم S-Pen وتجده أمامك في بعض المتاجر الإلكترونية بأسعار تنافسية وخصومات أو حتى تخطط لشرائه مستعمل فنوصيك بعدم تفويت هذه الفرصة لأنه حقاً هاتف من هواتف الفئة العليا التي تستحق الاحترام. الميزة في هواتف سامسونج الموجهة للفئة العليا أنها من الصعب جداً وأن تقول عليها بأنها “عفا عليها الزمن” فهي قادرة دائماً على المواصلة ومواكبة جميع التحديات الجديدة على أفضل نحو ممكن. ولذلك نعتبره من أفضل الهواتف الذكية حتى في عام 2021.

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4- OnePlus 9 أفضل الهواتف الذكية التي توفر تجربة تصوير احترافية



OnePlus 9 هو هاتف رائع بكل المقاييس، بالتأكيد لن تحتاج لنسخة OnePlus 9 Pro. السبب في ذلك أن لديك شاشة 6.55 بوصة مذهلة وألوان نابضة بالحياة وتكوين كاميرا احترافي وخاصة كاميرا زاوية العرض الواسع التي استطاعت الشركة أن تثبيت بها أنها قادرة على تقديم أفضل تجربة تصوير يمكن الحصول عليها من أي هاتف.

هذه الميزة قد تكون مهمة لهواة التصوير الفوتوغرافي والمصورين المتمرسين فقط، ولكن حتى الكاميرا الأساسية توفر للمستخدم العادي صور عالية الجودة. الأفضل من ذلك، وبجانب نظام أندرويد 11، فلديك معالج صاروخي من كوالكم طراز Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 12 جيجارام.

الأفضل من ذلك لديك بطارية ضخمة لكي تستمتع بالألعاب مع ميزة الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 65 واط وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط. مزيج رائع من المواصفات والسعر المُرحب به لمعظم مستخدمي هواتف الفئة العليا لأنه سيوفر عليك مئات الدولارات.

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5- Samsung Galaxy A52 5G أفضل الهواتف الذكية لأصحاب الميزانيات المتوسطة



هل تتمنى امتلاك إحدى الهواتف الرائدة ولكن لا تمتلك المزيانية الكافية لها؟ إذن لا تنظر بعيداً عن Galaxy A52 5G. هذا هو أفضل الهواتف الذكية الحديثة من سامسونج لأصحاب الميزانية المتوسطة. والذي يحتوي على شاشة قياسها 6.5 بوصة Super AMOLED بمعدل تحديث 120Hz من أجل توفير تجربة لعب مثالية وفي نفس الوقت ستشعر أن تجربة استخدامك للهاتف في التنقل بين النوافذ والصفحات أفضل كثيراً من تجربتك لهاتف 60Hz.

الهاتف يعمل من خلال شريحة معالجة Snapdragon 750G وكن واثقاً أنها قادرة على “طحن” جميع الألعاب بسهولة شديدة، والتطبيقات الثقيلة ليست استثناءً. الهاتف مُصنف بتقييم IP67 ضد الماء والغبار. أيضاً تكوين الكاميرا الرباعي يوفر تجربة تصوير احترافية وبطارية 4500 ميللي أمبير ستكون كافية جداً لاستخدامك طوال اليوم.

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