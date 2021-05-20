مُستشفى الكويفية ببنغازي: 50% من العينات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا

أعلن مُستشفى الكويفية في بنغازي الخميس، أن ما يُقارب 50% من حالات الاشتباه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وثبتت إصابة 53 شخصا لكل الأعمار من 114 عينة مُشبته بها.

وقالت ادارة المُستشفى – في بيان له – إن أعداد المُصابين تجاوز أعداد المصابين وفي الأسبوع الأول والثاني من مايو الحالي، مُشيرًة إلى أن استمرار الوضع كما هو دون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية سيزيد عدد الإصابات.

وأكدت الادارة أن التجمعات والمُناسبات الاجتماعية والدينية التي يجتمع فيها الناس ساهمت في ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، من خلال المُتابعة والرصد البياني للحالات والتوقعات العلمية.

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