لعل واحدة من أهم المشاكل التي يواجهها المستخدم مع أجهزته الشخصية هي فقدان الملفات، وذلك سواء قام بمسح بعض الملفات بإرادته ومن ثم احتاج لها مرة أخرى، أو حتى لو فقد البيانات عن طريق الخطأ، وهنا نناقش أفضل برنامج لاستعادة الملفات المحذوفة لعام 2021 وكيفية استخدامه بإحترافية، والحديث هنا حول برنامج AnyRecover Data Recovery الاحترافي.

أفضل برنامج لاستعادة الملفات المحذوفة لعام 2021

برنامج AnyRecover يتيح لك استعادة أي نوع من أنواع الملفات المحذوفة من جهازك تقريبًا، مع دعم أكثر من 1000 امتداد مختلف لهذه الملفات! وبالرغم من أن المهمة التي يقوم بها البرنامج هي مهمة صعبة ومعقدة إلا أن هذا لم يمنع واجهته من أن تأتي سهلة الاستخدام بشكل واضح!

أولى خطوات استعادة الملفات المحذوفة هي تحميل برنامج AnyRecover Data Recovery من موقعه الرسمي، ومن ثم عليك بتنصيب البرنامج ومن ثم فتحه بشكل طبيعي، وستجد أن البرنامج بواجهته البسيطة يطلب منك تحديد المكان الذي تود البحث فيه عن الملفات المحذوفة، أي أن تحدد المجلد الذي كان يضم الملف قبل حذفه!

إلى جانب ما سبق، البرنامج يقدم عمليات أكثر تخصصًا، مثل استعادة الملفات من سلة المهملات بعد تفريغها، لكن بالحديث عن الاستخدام العام، في الخطوة السابقة وبعد تحديد كل التفاصيل كل ما عليك فعله هو الضغط على Start لكي يبدأ البرنامج في استعادة ملفاتك.

بعد الانتهاء سيظهر لك ملخص بكل الملفات التي استطاع البرنامج أن يجدها بالفعل، ومن هناك يمكنك أن تحدد الملفات التي تود استعادتها ومن ثم الضغط على Recover!

بشكل عام، هذا البرنامج هو من أفضل البرامج لاستعادة الملفات من القرص الصلب بشكل عام، وبالرغم من أن التطبيق مدفوع في الأساس إلا أن النسخة المجانية منه تتيح للمستخدم استعادة عدد محدود من الملفات بشكل مجاني قبل أن يضطر للدفع، لذلك إن كانت مشكلتك تتمحور حول ملف أو ملفين مهمين فيمكنك استعادتهم مجانًا بالكامل!