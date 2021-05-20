أمريكي يبقى وحيداً أكثر من عام بفندق فخم.. والسبب كورونا

قضى رجل أمريكي يُدعى روبرت ماليا أكثر من عام في أحد الفنادق المصنفة 5 نجوم في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال الرجل البالغ من العمر 36 عاماً إنّه وافق على عرض الفندق الذي طلب منه البقاء في الفندق لفترة غير محدودة بشكلٍ مجاني، شرط القيام بمجموعة من المهام البسيطة.

حيث يقوم الرجل الأمريكي في الخامسة والنصف من صباح كل يوم بفرز البريد، ثم بوظائف خدمة الغرف، ويغسل الحمامات مرة أسبوعياً لعدم وجود زبائن.

وأشار الرجل إلى أنّه اعتاد على الوحدة وقال إنّه يعيش في الغرفة رقم 307، وقال إنّه لم يقابل طوال فترة العيش في الفندق حراس الورديات وكبير مهندسي المبنى.

وأكد روبرت تعوّده على حياة الوحدة، وقال إنّه اشتاق لمنزله ويأمل في العودة إليه قريباً.

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