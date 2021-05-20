لص يسرق خواتم ثمينة من يد “امرأة ميتة”

شهد مستشفى الأميرة ألكسندرا الواقع في مدينة هارلو الإنجليزية حادثةً غير مألوفة، حيث سرق أحدهم خواتم ثمينة من يد امرأة بعد وفاتها.

وقالت الشرطة إنّ المرأة التي تجاوز عمرها الـ80 عاماً توفيت بعد 3 أيام من دخولها المستشفى نتيجة سقوطها في المنزل.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الزوج المفجوع جاء لاستلام أغراضها الشخصية ليفاجأ باختفاء خاتمي الخطبة والزواج اللذين كانا موجودين في يدها لحظة دخولها المستشفى.

وقال الزوج إنّ قيمة الخاتمين تصل لحوالي 20 ألف دولار، مؤكداً في الوقت ذاته القيمة المعنوية الكبيرة لهما.

من جانبها أكدت الشرطة كلام الزوج، وقالت إنّ الخواتم كانت موجودة في يدها لحظة دخول المستشفى، كما أكدت على أنّ الخواتم لم تتم إزالتها خلال أي عملية علاج، وقالت إنّها ستراجع أشرطة المراقبة في المستشفى لعلّها تكتشف الفاعل.

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