سلمى حايك تكشف تفاصيل إصابتها الخطيرة بكورونا

قالت الفنانة الأمريكية من أصول لبنانية سلمى الحايك إنّها أصيبت بفيروس كورونا مع بداية انتشار الوباء في أمريكا.

وروت في لقاءِ صحفي مع مجلة فارايتي تفاصيل حالتها، وأشارت إلى أنّ إصابتها كانت شديدة، وأنّها احتاجت للأكسجين، وظلّت معزولة في غرفتها لمدة 7 أسابيع.

وقالت إنّ طبيبها طلب منها الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج، لكنّها رفضت الأمر وفضّلت الموت في منزلها.

وأشارت النجمة البالغة من العمر 54 عاماً إلى معاناتها من الآثار الطويلة لفيروس كورونا، حيث تعاني من الإرهاق بشكل مستمر، ودعت الناس للانتباه لأنفسهم والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

يذكر أنّ الفنانة الأمريكية تعيش حالياً مع زوجها رجل الأعمال فرانسو هنري وابنتها فالنتينا في لندن.

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