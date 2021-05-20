الخارجية المالطية: نسعى لفتح قنصلية في بنغازي ومصراتة

قال نائب وزير الخارجية المالطي كريستوفر كوتاير، إن زيارته إلى ليبيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين حكومة بلاده وليبيا، مشيرا إلى نشاطهم الدبلوماسي لن يقف عند طرابلس فقط حيث سيمتد لفتح قنصلية في مدينتي بنغازي ومصراتة، مبينا أن زيارته إلى بنغازي كانت بغرض التحضير لهذا الأمر.

وحول مسألة ضبط الحدود وحمايتها، أكد نائب وزير الخارجية المالطي، في تصريحات لـ”218″ أنه يجب أن يتم التعاون المشترك لتعزيز أمن ليبيا ومساعدتها ليبيا في تأمين حدودها المجاورة، وقال إن بلاده لا ترى ليبيا حارسا للحدود الأوروبية، داعيا الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا لتحقيق الاستقرار.

وشدد نائب وزير الخارجية المالطي على أهمية إقامة علاقات بين ليبيا ومالطا على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات كافة، مبينا أن غرفة التجارة المالطية تضع عينها على كل الفرص المتاحة في ليبيا، من أجل استعادة الروابط التجارية.

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