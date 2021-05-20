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ما هي الأحذية المناسبة لمرضى السكري في الصيف؟

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الألماني للتوعية أهمية اختيار مرضى السكري للحذاء المناسب في فصل صيف، ودعا المرضى لاختيار الأحذية المغلقة وتجنب الأحذية الصيفية المفتوحة التي قد تسبب جروحاً في القدم.

وطلب المركز من مرضى السكري شراء الأحذية المغلقة التي تتمتع بتهوية جيدة، وقال إنّ الصنادل والأحذية المكشوفة تسمح بدخول الحجارة الصغيرة للقدم، الأمر الذي يؤدي لإصابة الشخص بجروح قد تؤدي لحدوث تقرحات تُعرض المريض لخطر بتر القدم فيما يُعرف بمتلازمة القدم السكرية.

وأكد المركز الألماني على أهمية فحص مريض السكري لقدمه بشكلٍ مستمر، وذلك لاكتشاف الجروح بشكل فوري وعلاجها، لأنّ إهماله يؤدي لتفاقم الحالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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