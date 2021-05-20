سامسونغ تُطلق إصداراً خاصاً من ساعة Galaxy Watch3

أثمر التعاون بين شركة سامسونغ الكورية الجنوبية ودار المجوهرات الإسبانية Tous عن إطلاق إصدار خاص من ساعة Galaxy Watvh3.

وسيعمل الإصدار الجديد بمعالج Exynos 9110 الموجود في الإصدار العادي، وبشاشة Super AMOLED مقاومة للماء حتى عمق 50 مترا.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 8 غيغا بايت، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ1 غيغا بايت.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الإصدار الخاص بسوار من السليكون يتناغم مع لون الساعة، وعليه شعار Tous.

وستوفر سامسونغ الإصدار الخاص بمجموعة من تصاميم المينا التي يمكن للمستخدم مواءمتها مع 18 صورة خلفية.

يشار إلى أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 399 يورو.

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