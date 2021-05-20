هواوي تُطلق سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء

كشفت شركة هواوي الصينية عن سماعة لاسلكية جديدة بميزة إلغاء الضوضاء أطلقت عليها FreeBuds 4.

وستأتي السماعة الجديدة بتصميم مفتوح، وستدعم تقنية إلغاء الضوضاء التكيفية، و25db في إلغاء الضوضاء Hybrid.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بمعالج Kirin A1 لدعم خفض الضوضاء، وبمحرك ديناميكي 14.3 مم، وبميكرفون لدعم خفض الضوضاء، بالإضافة لتحسينات مستقلة في Bass ومؤثرات صوتية ترتكز على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية تدعم ميزة الشحن اللاسلكي تجعلها تعمل لمدة 4 ساعات متواصلة، و22 ساعة عند استخدام الحافة.

ولإرضاء أذواق عشاقها ستوفر هواوي سماعتها الجديد بألوان الفضي، الأبيض، والأحمر، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 155 دولارا أمريكيا.

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