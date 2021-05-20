أوبو تستعد لإطلاق هاتف خارق

أكدت شركة أوبو الصينية استعدادها لطرح هاتف خارق تنافس من خلاله شركات الهواتف الذكية، أطلقت عليه Opoo Reno6 Pro+ 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 870G الحديث ومعالج رسوميات Adreno، ونظام تشغيل Android11، وواجهة Color OS.

وستزود الشركة الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 500 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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