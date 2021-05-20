لماذا علينا تناول اللوز يوميا؟

أكدّت مجلة Instyle المختصة في مجال الصحة والجمال فائدة اللوز لجسم الإنسان، وأهمية تناولها بشكل يومي.

وقالت المجلة إنّ اللوز غير المحمص غني بالألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع، بالإضافة لدوره في محاربة نوبات الجوع الشديدة، وهذا ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية، ويرغبون في إنقاص وزنهم.

وأشارت المجلة لاحتواء اللوز على أحماض الأوميغا3، التي تحد من خطر الإصابة بالجلطات، وذلك لأنّها تمنع تجلط الدم.

وقالت إنّ اللوز يحتوي على فيتامينات ومعادن كالمغنيسيوم، وفيتامين E، التي تؤخر ظهور علامات الشيخوخة، وتحافظ على جمال البشرة.

ودعت المجلة الناس للحرص على تناول 10 غرامات من اللوز غير المحمص يومياً، وقالت إنّ اللوز الحمص يحتوي على فوائد أقل من غير المحمص.

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