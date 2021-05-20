نجوم لبنان يهاجمون وزير الخارجية بسبب تصريحات عن الخليج

عبّر عدد كبير من النجوم اللبناني عن رفضهم التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة، والتي وصف من خلالها أهل الخليج بالبدو.

حيث قالت نانسي عجرم في تغريدةٍ نشرتها على تويتر إنّ الخليج سيبقى حاضناً للبنانيين، وأكدّت على أنّ الذي يجمع الشعبين أكبر من أن يدمره تصريح.

من جانبها عبّرت ماغي بو غصن عن محبتها لشعب الخليج، وقالت نحن شعب واحد يجمعنا تاريخ واحد.

أما شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، فتضامنت مع شعب الخليج من خلال نشر أغنيتها عن المملكة العربية مع كتابة بعض كلماتها على تويتر.

في حين اعتبرت نوال الزعبي بأنّ تصريح الوزير اللبناني لا يمثلها أبداً، أما السوبر ستار راغب فقال في رد على تغريدة المستشار تركي آل شيخ التي افتخر فيها بأصله البدوي إنّ الشعب اللبناني لا زال يدفع غباء الآخرين.

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