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سوني تكشف عن هاتف Xperia Ace2 بمعالج متطور

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Xperia Ace2.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Helio P35 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة اليابانية هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 5.5 بوصة ودقة عرض HD، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4غيغا بايت.

وسيضم الهاتف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية يوم 28 مايو الجاري بسعر 202 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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