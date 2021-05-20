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شركة عالمية تستعد لإنتاج ألبوم مايا دياب الجديد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الفنانة اللبنانية مايا دياب استعدادها لطرح ألبومٍ جديد خلال الفترة القادمة من إنتاج شركة عالمية لم تكشف هويتها.

وقالت إنّها الفنانة العربية الأولى التي ستتعاون مع هذه الشركة، وأشارت لأنّ الألبوم الجديد سيضم 10 أغنيات وسيكون متنوع اللهجات.

وقالت الفنانة اللبنانية إنّ انتشار فيروس كورونا أدّى لتأجيل إصدار الألبوم الجديد من العام الماضي للعام الجاري.

وكانت مايا دياب قد أطلقت في العام الماضي أغنية خليجية بعنوان حبيبي سعودي، وأغنية أخرى بعنوان قرقيعان.

يذكر أنّ مايا دياب عينت في العام الماضي كوجه إعلامي لشركة عالمية مختصة في المجوهرات الثمينة وأدوات التجميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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