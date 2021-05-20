بريطاني يعاني الأمرين بعد حادث سقوط (صور)

تعرض البريطاني ديف سافين الذي يعيش في مونماوثشاير يوم 1 فبراير الماضي لحادثٍ أثناء زيارته لأحد أصدقائه، حيث تعثر بسياج الحديقة أثناء سيره للوراء الأمر الذي أدى لإصابته بجراحٍ خطيرة.

واضطر الأطباء لتثبيت حلقة معدنية حول جمجمته لتثبيت رأسه ورقبته وعموده الفقري في مكانهما.

وقال الرجل البريطاني إنّه يعاني من صعوبات كثيرة بسبب الحلقة أبرزها عدم قدرته على النوم بشكلٍ جيد، وأكدّ بأنّ الأطباء أعطوه مفكات وبراغي من أجل أن يتأكد من بقاء الحلقة في مكانها.

وعزا الرجل الذي يعمل كميكانيكي سيارات نجاته من هذا الحادث لقوة عضلات رقبته بسبب ممارسته الرياضة بشكلٍ دائمٍ.

وكان الأطباء قد منحوا ديف فرصة 20% للبقاء حياً و80% للموت أو الإصابة بالشلل، وقالوا إنّ جسده الرياضي ساعده في النجاة من الموت أو الشلل.

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