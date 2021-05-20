لحماية الحيوانات.. دار أزياء تتوقف عن استخدام الفراء

انضمت دار فالنتيو للأزياء لمجموعة من دور الأزياء وماركات الألبسة التي قررت التوقف عن استخدام فراء الحيوانات في الأزياء التي تصنعها.

وقالت الدار إنّها ستتوقف عن استخدام فراء الحيوانات في منتجاتها بدءً من عام 2022، وأنّ تشكيلة خريف وشتاء 20212022 ستكون الأخيرة التي تضم فراء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للدار الإيطالية بأنّ مفهوم بدون فرو يتماشى مع قيم الدار، وأكدّ بحثهم عن مواد بديلة.

قرار الدار الإيطالية حظي بتأييد جمعيات الرفق بالحيوان، والناشطين في مجال حماية الحيوانات.

وكانت عدّة دور أزياء إيطاليا كبرى كبرادا، أرماني، غوتشي، فيرساتشي قد أعلنت في وقتٍ توقفها عن استخدام الفرو في منتجاتها.

يذكر أنّ صناعة الفراء تقتل كل عام حوالي 100 مليون من الحيوانات بهدف الحصول على فرائها.

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