فيتامين الحديد: متى عليك تناوله؟

يعد فيتامين الحديد مهمًا جدًا للجسم إذ يدخل في العديد من العمليات الحيوية فهو ضروري لكريات الدم الحمراء ونقل الأكجسين إلى أنحاء الجسم المختلفة، فمتى عليك تناول فيتامين الحديد أو مكملاته؟

حالات يجب فيها تناول فيتامين الحديدهناك بعض الحالات التي من المهم أن يتم خلالها تناول فيتامين الحديد، والتي تشمل:

1. الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديدهذه الإصابة تحدث عندما تكون مستويات الحديد في خلايا الدم الحمراء منخفضة، الأمر الذي يقلل من كفاءة عمل خلايا الدم الحمراء وإيصال الأكسجين إلى أنحاء الجسم.

أعراض الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد تتمثل في:

التعب والضعف العام.الدوار.صعوبة في التركيز.2. الحملبشكل عام تحتاج النساء إلى تناول 15-18 ملليغرام من الحديد يوميًا، لكن بالنسبة للحوامل هذه الكمية ترتفع أكثر لتصل إلى 27 ملليغرام تقريبًا.

الحصول على مستويات جيدة ومناسبة من الحديد خلال فترة الحمل تضمن حصولك على حمل سليم وجنين سليم أيضًا.

3. لديك طفلالمقصود هنا في حالات الرضاعة الطبيعية فأنت تحتاجين إلى كمية أعلى من الحديد وذلك وفقًا لتوصيات الطبيب.

كما أنه بعد بلوغ الطفل الستة أشهر من عمره من الضروري البدء في تقديم الأطعمة الصحية الصلبة التي تحتوي على الحديد له.

الجدير بالذكر أن عليك استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار إعطاء طفلك مكملات الحديد.

4. خلال الدورة الشهريةفي فترة الحيض يستنزف الجسم مخزونه من الحديد، ولهذا السبب بالتحديد تعاني النساء من خطر أكبر للإصابة بفقر الدم مقارنة بالرجال.

خلال فترة الحيض وإن كنت تعانين من حيض غزير قومي باستشارة الطبيب فقد يصف لك مكملات الحديد الضرورية لجسمك.

5. ممارسة التمارين الرياضيةوفقًا لجمعية الحصة النسائية الأمريكية فإن النساء الرياضيات تكن أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، إلا أن السبب الدقيق وراء ذلك غير معروف بعد.

بالتالي التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالحديد يعد أمرًا ضروريًا لهؤلاء النساء، كما من الممكن أن يقوم الطبيب بوصف بعض مكملات الحديد لهن.

6. حالات أخرىهناك بعض الحالات التي من الضروري أن يتم خلالها تناول فيتامين الحديد، والتي تشمل ما يأتي:

فقدان الدم

بصورة متكررة أو نقل الدم المتكرر.تناول بعض الأدوية التي تعيق امتصاص الحديد في الجسم مثل تلك المستخدمة لحرقة المعدة ومشاكلها.

الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة.مصادر فيتامين الحديدبعد معرفة أبرز الحالات التي تستدعي تناول فيتامين الحديد، من المهم معرفة الأغذية الغنية بالحديد والتركيز على تناولها وهي تشمل ما يأتي:

البقوليات بأنواعها المختلفة.المكسرات والحبوب الكاملة.الخضروات وبالأخص الورقية الخضراء.الفطر.الفواكه.حليب جوز الهند.

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