مؤسس تيليجرام يوجه انتقادات حادة لأبل – وهذه هي الأسباب!

وجه السيد بافل دوروف مؤسس تطبيق المراسلة الفورية تلشهير تيليجرام انتقادات حادة ولاذعة إلى شركة ابل، كما كال العديد من الاتهامات للشركة الأمريكية تعليقاً على تقرير صحفي نشرته مجلة نيويورك تايمز.

التقرير الصحفي للمجلة الأمريكية حسنة السمعة ذائعة الصيت يفيد بأن ابل تعطي الحكومة الصينية كامل السيطرة على مراكز بيانات المستخدمين داخل الصين وتحديداً تلك الواقعة في مدينة جويانغ.

وأضاف السيد دوروف أن شركة ابل فعالة وخبيرة في بيع الأجهزة باهظة الثمن قديمة العتاد للمستهلكين المحبوسين في نظامها على حد تعبيره.

واستكمل مؤسس تيليجرام هجومه على ابل قائلاً أنه في كل مرة يضطر فيها لاستخدام الايفون لاختبار تطبيق ما يشعر أنه رجع للعصور الوسطى بسبب المواصفات القديمة للايفون مثل اعتماد ابل على شاشة بتردد 60 هيرتز عوضاً عن 120 هيرتز كما فعلت الكثير من الشركات المنافسة.

مؤسس تيليجرام: امتلاك الايفون يجعلك عبداً لأبل!

ذهب السيد بافل دوروف بعيداً في انتقاد ابل على قناته على تيليجرام حيث قال إن امتلاك هاتف ايفون يجعلك عبداً رقمياً لشركة ابل!

أيضاً من جملة الانتقادات التي وجهها إلى ابل عدم قدرة المستخدم على تنزيل أي لعبة أو تطبيق من خارج متجر الآب ستور إضافة إلى القيود الأخرى التي يفرضها المتجر على المطورين.

تلك القيود هي أحد محاور المعركة القضائية الكبيرة بين ابل وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت Fortnite التي تمت إزالتها من متجر الآب ستور لمخالفتها قواعد المتجر وفقاً لأبل.

واختتم السيد مؤسس تيليجرام – روسي الجنسية – منشوره قائلاً أن نهج ابل الشمولي تلك المستهلكين هو ما يجعلها مُقدرة من قِبل الحزب الشيوعي الصيني.

جدير بالذكر أن تطبيق تيليجرام قد شهد نمواً هائلاً في الفترة الماضية كأحد تبعات وباء فيروس كورونا على العالم الرقمي، ولأسباب أخرى مثل قيام واتس اب بتعديل سياسة الخصوصية واضطرار الكثير من المستخدمين للبحث عن تطبيقات مراسلة بديلة أكثر حفظاً للخصوصية.

انتقادات مؤسس تيليجرام الحادة ولهجته اللاذعة تجاه ابل تحمل في طياتها بعضاً من الصِحة والمنطق كفرض القيود على المستخدم والمطورين وتلك أمور ليست بجديدة. أنا عن علاقة ابل بالحكومة الصينية ومشاركة البيانات معها فهذا يستوجب رداً رسمياً من ابل نفسها، وإن كانت ردود المتحدث الرسمي لها لا تخلو من دبلوماسية مبالغ فيها.