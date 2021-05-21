إطلاق هاتف بوكو M3 برو مع معالج Dimensity 700 – إليك كامل التفاصيل

بعد التشويق له لمدة طويلة، كشفت بوكو -أو شاومي- عن هاتفها الجديد وهو هاتف بوكو M3 برو 5G، والذي يأتي مع توليفة مميزة من حيث المواصفات أو التصميم أو السعر! والكشف عن الهاتف تم بشكل عالمي، أي أننا سنراه في أسواقنا خلال أسابيع قليلة جدًا، وفي هذا المقال نحدثكم عن مواصفاته، مميزاته وكذلك عيوبه.

مواصفات هاتف بوكو M3 برو 5G ومميزاته وعيوبه

الهاتف يأتي مع تصميم مميز من نواحي عديدة، حيث يأتي مع منطقة للكاميرات على أحد جوانب ظهر الهاتف مع كلمة POCO مكتوبة بخط كبير جدًا كما نرى من الصور، هذا في حين أنه سيتوفّر بالألوان الأسود، البرتقالي، السماوي.

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ وهي شاشة من نوع IPS وليست أموليد، هذه الشاشة تقدّم تردد يصل إلى 90 هيرتز، وهي نقطة مميزة، إلى جانب سطوع يصل إلى 400 نيت وهو رقم منخفض في المطلق، لكن مناسب لهذه الفئة السعرية، نلاحظ أيضًا قدوم الهاتف مع طبقة حماية جوريلا جلاس 3 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم معالج Dimensity 700 من ميدياتك، وهو المعالج الداعم لشبكات الجيل الخامس، مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، والأخيرة من نوع UFS 2.2 وهو نوع ليس برائد، لكنه أفضل من الإصدارات الأقدم منه.

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لدينا هنا كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 إلى جانب كاميرتين 2 ميجابيكسل للعمق والتصوير التقريبي ماكرو، مع افتقاد العدسة الواسعة من ناحية، وكون العدستين الثانويتين غير مهمتين من ناحية أخرى!

البطارية هنا بسعة 5000 مللي أمبير، وهي التي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واتّ من خلال منفذ USB-C، هذا مع مع وجود منفذ سماعات 3.5 ملي متر إلى جانب دعم تقنيات الاتصال الأساسية جميعًا، ووجود مستشعر بصمة في جانب الهاتف.

سعر وموعد توفر هاتف بوكو M3 برو 5G

الهاتف يأتي بسعر 220 دولار أمريكي لأقل إصدار 4+64 جيجابايت، بينما يأتي بسعر 250 دولار للإصدار 128+6 جيجابايت، وهو سعر مناسب لكن بالتأكيد هناك منافسين أفضل.