إلى متى تتلقى هواتف الأندرويد تحديثاتها الأمنية من المصنعين

أحد أهم الأسئلة التي نبحث عن إجابتها أثناء شراء هاتف جديد هو معرفة طول المدة التي ستتلقى فيها هواتف الأندرويد تحديثاتها الأمنية الدورية اللازمة لمواجهة وسد الثغرات الأمنية المحتملة. للأسف لا توجد خريطة طريق أو منطق واحد للإجابة على هذا السؤال بسبب العدد الضخم في أسماء العلامات التجارية المصنعة للهواتف الذكية في وقتنا الحالي. ولذلك، قمنا بإعداد هذا الدليل لنوضح فيه الإجابة على هذا السؤال باختصار شديد.

ما هي أهمية التحديثات الأمنية الدورية

أصبحت أهمية توفير طبقة الحماية اللازمة لأمن الهواتف الذكية قضية في غاية الضرورة للشركات المصنعة بوجه عام، ولشركة جوجل وآبل بوجه خاص نظراً لكونهم المسؤولين بالمقام الأول عن هواتف أندرويد وآيفون، لدرجة أن شركة جوجل قامت بفرض قاعدة عامة على جميع الشركاء المصنعين لهواتف الأندرويد بضرورة إرسال التحديثات الأمنية الجديدة للمستخدمين لفترة زمنية لا تقل عن عامان يكون من شأنها مواجهة والتصدي لجميع الثغرات الأمنية الجديدة.

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بدون هذه التحديثات الدورية سيكون المستخدمون مُعرضون لمخاطر كثيرة جداً نتيجة تنزيل التطبيقات من المتاجر البديلة لجوجل بلاي وأثناء تصفح مواقع الإنترنت والاتصال بشبكات الواي فاي العامة المجانية أو الخاصة. إذن، جوجل هي من فرضت على جميع الشركاء هذه الفترة الزمنية “عامان”، ولكن من حق الشركاء تمديد هذه الفترة لما بعد عامان.

التحديثات الأمنية الشهرية أو الربع سنوية

ولكن شركة جوجل ليست ساذجه لكي تترك قاعدة الأمان مفتوحة للشركاء، إذ أنه من الممكن أن تتلاعب أي شركة ولا تهتم بإرسال التحديثات الأمنية لجميع الهواتف إلا في بداية ونهاية فترة العامان التي فرضتها الشركة الأم. ولكن أكدت شركة جوجل على ضرورة إرسال التحديثات الأمنية بصورة دورية لجميع الهواتف على أساس ربع سنوي أو بأقصى تقدير كل 90 يوماً.

تقوم شركة جوجل بإعداد التصحيحات الأمنية شهرياً، ولكن ستكون الشركة المصنعة لهاتفك هي من تقرر ما إذا كان هاتفك سيتلقى هذه التحديثات على أساس شهري أو ربع سنوي.

طول المدة التي تلتزم بها الشركات بإرسال التحديثات للمستخدمين

شركة جوجل هي المثال الذي ينبغي أن يُحتذى به فيما يخص إرسال هواتف الأندرويد تحديثاتها الأمنية، حيث تقوم الشركة بإرسال التحديثات الأمنية لمستخدمي هواتف Google Pixel لمدة 4 أعوام، وهذا يعني أن من يقوم بشراء أي هاتف Pixel في عام 2021، سوف يحصل على الحماية اللازمة لهاتفه حتى عام 2025.

في نفس الوقت معظم هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S و Galaxy Note و Galaxy Fold و Galaxy Z وبعض هواتف سلسلة Galaxy A تحصل على التحديثات الأمنية لفترة زمنية لا تقل عن 4 أعوام أيضاً، وهي نفس الفترة الزمنية المسموحة سواء من قِبل آبل أو جوجل.

أما بالنسبة للشركة الصينية OnePlus، فهي توفر التحديثات الأمنية لهواتف الفئة العليا لفترة زمنية لا تقل عن 3 أعوام. ولكن بالنسبة للشركات التي توفر التحديثات الأمنية الجديدة لمدة عامان فقط هما كالآتي: Xiaomi و Realme و Huawei و Oppo و LG و Nokia و Honor و Motorola و Sony و Vivo.