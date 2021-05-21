عباس النوري يؤكد تفوق شخصية “أبو العز” على “أبو عصام”

شنّ الفنان السوري عباس النوري هجوماً جديداً على مسلسل باب الحارة، وذلك بعدما أكد تفوق شخصية أبو العز في مسلسل حارة القبة على شخصية أبو عصام التي لعبها في مسلسل باب الحارة، حيث قال إنّ هذه الشخصية أقوى من شخصية أبو عصام بـ 10 مرات.

وقال إنّ النص مكتوب بحرفية عالية بغض النظر عن الملاحظات الشخصية التي وضعها عليه، وأوضح أنّ العمل منفتح على كافة الاحتمالات والآراء.

وأشار الفنان القدير لشعبية شخصية أبو عصام، وقال إنّه غير متأكد من أنّ شخصية أبو العز ستُنسي المشاهدين شخصية أبو عصام.

وكان الفنان السوري قد أبدع في أداء شخصية أبو العز في مسلسل حارة القبة، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدة عالية.

ومسلسل حارة القبة من إخراج رشا شربتجي، وبطولة عباس النوري، سلافة معمار، ندين تحسين بيك، محمد حداقي، فادي صبيح، عبد الهادي الصباغ، يامن الحجلي، كرم الشعراني، خالد القيش، إمارات رزق، ونخبة من النجوم.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة أكد تجهيزها لتصوير 4 أجزاء أخرى من العمل الذي حظي بإعجاب المتابعين.

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