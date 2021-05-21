مايكروسوفت تُعلن إيقاف متصفح Internet Explorer في هذا التاريخ

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية وضع حد لمتصفح Internet Explorer، وقالت إنّها ستوقف دعمه في 15 يونيو 2022.

وبررت الشركة الأمريكية قرارها بإيقاف المتصفح الشهير الذي أطلقته قبل حوالي 25 عاماً، بتراجع عدد مستخدميه بشكلٍ كبير في السنوات الماضية.

وقالت مايكروسوفت إنّ متصفح Edge سيكون المتصفح الرئيسي للشركة، وأشارت لأنّها ستستبدل متصفح Internet Explorer في منصة Windows 10 بمتصفح Edge.

وأوضحت الشركة العملاقة في مجال البرمجيات تزويد متصفح Edge بنمط IE، الذي يُوفر الإصدارات القديمة من وحدات التحكم ActiveX، والمواقع القديمة، وأكدت على أنّ هذا النمط سيبقى مدعوماً من مايكروسوفت حتى العام 2029.

يُذكر أنّ متصفح Internet Explorer يُعد من أشهر المتصفحات في عالم الإنترنت، إلّا أنّ فشله في مواكبة التطورات التكنولوجية، وانخفاض عدد المستخدمين دفع مايكروسوفت للتخلي عنه.

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