Realme تُطلق ساعة ذكية ببطارية قوية

كشفت شركة Realme الصينية عن ساعة ذكية جديدة ببطارية قوية ومواصفات مميزة، أطلقت عليها Realme Watch Pro.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مقاس 1.75 بوصة ومعدل تحديث 30HZ، ودقة عرض 385*320 بيكسل، ونسبة سطوع 600 نيت.

وستضم الساعة أكثر من 100 من أوجه الساعة الذكية مع اختيار live، بالإضافة لأوجه الإصدار الخاص Master.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 390 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 14 يوما متتاليا، وتتميز بقدرتها على تتبع حالة المستخدم خلال النوم، قياس نسبة الأوكسجين في الدم، ورصد معدل نبضات القلب، بدعمها أكثر من 90 نمطا رياضيا عبر OTA، وباحتوائها على 16 نمطا رياضيا، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP68.

وستُوفر الشركة الصينية ساعتها الجديدة بألوان الرمادي والفضي وبإطار رمادي وأسود، وستُطلقها في الأسواق العالمية يوم 29 مايو الجاري بسعر 70 دولارا أمريكيا.

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