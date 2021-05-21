هواوي تُطلق راوتراً يُغطي 200 متر

كشفت شركة هواوي الصينية عن راوتر جديد بنظام Harmony OS، قادر على تغطية 200 متر مربع، أطلقت عليه Huawei H6 WIFI.

وسيأتي الجهاز الجديد بتصميم Sub routing الذي يوفر تغطية مناسبة للمنازل الكبيرة المساحة، وبخوارزمية تدعم أكثر من 140 من ألعاب الفيديو على شبكة الإنترنت، والتي تعمل على خفض زمن تأخر الاستجابة بنسبة 20%، وتدعم أداء أعلى في الألعاب مع أداء أكثر كفاءة وثبات في الاتصال بهدف التعلم على الشبكة.

وقالت الشركة الصينية إنّ الراوتر الجديد سيدعم الاتصال بـ6 من الأجهزة الفرعية بسرعة تصل لـ3000 ميغا بت.

يُشار إلى أنّ الشركة الصينية ستوفر الراوتر الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل لـ310 دولارات أمريكية.

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