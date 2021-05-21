مزاد علني لبيع ماسة وردية صافية

سيشهد “دار كريستيز” للمجوهرات في آسيا بيع ماسة وردية صافية، تُدعى ساكوروا يوم 23 مايو الجاري.

وقال المسؤولون عن الدار إنّ الماسة تُعد الأكبر من نوعها، حيث يصل وزنها لـ15.81 قيراط، وتتميز بخلوها من العيوب.

وأشار المسؤولون إلى أنّ اسم الماسة يعني باليابانية أزهار الكرز، وقالوا إنّ الماسة وضعت على حجر نادر على خاتم بلاتيني بسيط، وأوضحوا أنّها مناسبة للاستثمار أو للارتداء.

وتوقّع دار كريستيز أنّ يشهد المزاد مشاركة عدد كبير من عشاق المجوهرات النادرة، وأن تُباع الماسة بسعر يتراوح ما بين 25 و35 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أن دار سوذيبز للمزادات شهدت في العام الماضي بيع ماسة من عيار 14.8 قيراط، بسعر وصل إلى 27 مليون دولار أمريكي.

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