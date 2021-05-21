عادل إمام يُودّع صديقه سمير غانم بطريقة مؤثرة

عبّر الفنان المصري عادل إمام عن حزنه لوفاة صديقه سمير غانم، الذي تُوفي يوم أمس بعد صراعٍ مع فيروس كورونا.

حيث نشر الزعيم صورةً تجمعه بالراحل من فيلم أغبياء لكن أذكياء على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”، وعلّق عليها بالقول: مع السلامة يا سمير، مع السلامة يا حبيبي حتوحشني أوي.

وعلّق على منشور الزعيم عدد من النجوم كياسمين صبري، ودعوا بالرحمة والمغفرة للفنان الذي رسم البسمة على شفاه الكثيرين، وكان بمثابة القدوة لعدد كبير من النجم النجوم.

وكان الفنان الراحل قد وصف في وقتٍ سابقٍ الصورة التي نشرها عادل إمام، بأنّها واحدة من أجمل صور الصداقة والحب في حياته.

يُشار إلى أنّ عدداً كبيراً من فناني العالم العربي نعوا الفنان سمير غانم الذي توفي عن عمرٍ يناهز 84 عاماً، وترك خلفه مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة.

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