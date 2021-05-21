منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا أعلى بكثير من الرقم المعلن

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عدم دقة الرقم الرسمي لعدد وفيات فيروس كورونا المستجد، وقالت إنّ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بشكل مباشر أو غير مباشر تفوق الأرقام المعلن عنها بكثير.

وأشارت إلى أنّ عدد الوفيات بكورونا فاق 3 ملايين حالة وفاة، أو كان أكثر بـ1.2 مليون حالة وفاة عن الأرقام المعلنة.

وأوضحت المنظمة العالمية أنّ عدد الوفيات التي كان الفيروس سببها بلغت حتى مايو الجاري 3.4 مليون وفاة، وأشارت إلى أنّ هذا الرقم يضم أشخاصاً تُوفوا بسبب القيود المفروضة على التنقل والتي حرمتهم من الحصول على علاجهم، وبسبب الضغط الذي سببه الفيروس على المستشفيات.

يُذكر أنّ العالم سجلّ أكثر 165 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في نهاية العام 2019 وبداية العام 2020، في مدينة ووهان الصينية.

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