طفلة ذكية تفرّ من خاطفها وتترك دليلاً عليه

تمكنت شرطة مدينة بنساكولا الأمريكية من إلقاء القبض على رجلٍ حاول خطف طفلة، تبلغ من العمر 11 عاماً، بسبب ذكاء الطفلة.

حيث قامت الطفلة أليسا بونال برمي الرجل -الذي حاول خطفها في الساعة 7 صباحاً أثناء انتظارها حافلة المدرسة داخل جزيرة مرورية- بمادة لزجة كانت تلهو بها.

وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في المكان اقتراب الخاطف بسيارة بيضاء من الطفلة، ليقوم بعد ذلك بالنزول من السيارة ومحاولة خطف الطفلة من خلال تهديدها بسكين كان يمسك به، لتقوم الطفلة بركله ورميه بالمادة اللزجة والفرار من المكان.

وكانت الطفلة قد أخبرت معلماتها وأهلها بوجود شخص ما يراقب تحركاتها قبل أسبوعين، وقالت إنّه تحدث معها بلغة إسبانية جعلتها تشعر بعدم الارتياح.

وبعد مراجعة الكاميرا الموجودة في المكان اشتبهت الشرطة برجل يبلغ من العمر 30 عاماً، وعندما ألقت القبض عليه وجدت عليه بقايا المادة اللزجة التي كانت تلعب بها الطفلة.

وقدمت الشرطة الخاطف للمحكمة بتهمة الاختطاف، الضرب، والاعتداء.

يُذكر أنّ المحكمة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق وحددت مبلغ مليون دولار ونصف للإفراج عنه.

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