“فيفو” تطرح هاتفاً جديداً بمواصفات جيدة

أزاحت شركة فيفو الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات جيدة، أطلقت عليه Vivo Y52 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج MediaTek Dimensty 700، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Funtouch OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.58 بوصة، ودقة عرض 2408*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية