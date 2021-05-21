كوريا الجنوبية تسمح باستخدام لقاح موديرنا

أجازت وزارة الغذاء وسلامة الدواء في كوريا الجنوبية، استخدام لقاح موديرنا لمواجهة كورونا، ليكون هذا اللقاح الرابع الذي يتم استخدامه في البلاد.

وقالت الوزارة إنّ الاختبارات التي أجرتها على اللقاح، أكدت سلامته وخلوه من التأثيرات الجانبية المُضرّة.

وأكدت الوزارة نجاحها بتطعيم أكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص منذ بدء حملة التطعيم في فبراير الماضي، ما يعادل 7.3% من مجموع سكان البلاد، وأكدت سعيها لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت كوريا الجنوبية قد أجازت في وقتٍ سابقٍ استخدام لقاح أسترازينيكا، وفايزر، وجونسون آند جونسون الأمريكي.

يُذكر أنّ كوريا الجنوبية سجّلت منذ بدء الوباء أكثر من 134 ألف إصابة بكورونا، تُوفي منهم أكثر من 1900 شخص.

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