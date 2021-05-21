يحيى الفخراني يُودّع صديقه سمير غانم فماذا قال؟

أبدى الفنان المصري يحيى الفخراني حزنه لوفاة صديقه الفنان الكوميدي سمير غانم، الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال إنّ علاقته به بدأت أثناء دراسته في كلية الطب، وقال إنّه عمل مع النجم الراحل في فيلم ومسرحية واحدة، وأنّ العلاقة بين أسرته وأسرة سمير غانم قوية، وأنّه كان دائم الالتقاء به.

ووصف يحيى الفنان الراحل بالفنان الفريد من نوعه، والنقي وصاحب القلب الأبيض.

وقال إنّه فخور بالأعمال الكوميدية الرائعة التي قدّمها النجم الراحل، وأكد أنّ موهبة سمير وقدرته على إضحاك الناس، وقال إن العمل الكوميدي صعب لكنّ سمير كان يُحوّله لأمر بسيط لأنّه يقول الكلمة من قلبه لذلك عشقه الجمهور.

وأشار لأنّ وفاة سمير غانم خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، ودعا له بالرحمة، وتقدّم بتعازيه لعائلته.

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