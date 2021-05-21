عابد فاهد شخصية “نوح الريس” هي مُحوّل المسلسل وهذا ردّي على المنتقدين

دافع النجم السوري عابد فهد عن مسلسل “350 غرام” بعد الانتقادات التي تعرّض لها العمل، وذلك بسبب استئثار شخصية نوح الريس بكافة تفاصيل وجوانب العمل.

وقال عابد فهد إنّ العمل كتب خصيصاً لشخصية نوح الريس، ومن الطبيعي أن تكون الشخصيات الأخرى مكملة للعمل، وأكد أن تطور الشخصيات المحيطة بالمخلص تتطور بحسب الظروف التي يمر بها.

وعبّر عن سعادته بالنجاح الذي حققه العمل الذي يتحدث عن محامٍ يتبع الثغرات الموجودة في القانون ليُنقذ المجرمين، وما يمرّ به بعد إجرائه عملية زراعة قلب، حيث يحصل على قلب إنسان طيب كان قد تبرع به لطفلة تعاني من مرض في القلب.

وكان المسلسل الذي عُرض في الموسم الرمضاني قد تعرّض لانتقادات عديدة بسبب تغييب الشخصيات المحيطة بنوح، كزوجته التي لعبت دورها الفنانة كارين رزق الله، والتي اعتبرت مشاركتها في العمل سقطة في مشوارها الفني.

يُذكر أنّ الفنان السوري يتابع تصوير مشاهده في مسلسل سنوات الحب والرحيل، حيث سيلعب دور جمال باشا السفاح.

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