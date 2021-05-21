هواوي تُطلق حاسوباً جديداً إليكم مواصفاته

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة وبطارية قوية، أطلقت عليه Matebook16.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Ryzen 5800H APU، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 16 بوصة ودقة عرض 2520 * 1680 بيكسل، وستدعم الشاشة تقنية HDR، وعمق 8 بت، وتتميز بتغطيتها نمط الألوان Srgb بدقة 100%.

وستأتي الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستصل سعتها لـ1تيرا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 45 واط، وكرت شاشة Vega، مكبرين صوتيين، قارئ للبصمات تم دمجه في زر الطاقة.

يُشار إلى أنّ هواوي ستُطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 890 دولارا أمريكيا.

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