اليابان تُحاسب سائقاً تأخر قطاره دقيقة واحدة عن موعد الوصول

تسبب أحد سائقي قطارات الشينكانسن بحرجٍ كبير للشركة، وذلك بعدما تأخر قطاره دقيقة واحدة عن موعد وصوله المتوقع.

وقال السائق إنّه اضطر لترك قيادة القطار الذي يضم 160 راكباً لمدة 3 دقائق فقط، لكي يذهب للحمام بعدما شعر بآلام حادة في بطنه، وأوضح أنّه سلّم القيادة لمراقب التذاكر.

من جهةٍ أخرى أكد أحد المسؤولين في الشركة اليابانية الشهيرة أنّ قطارات الشركة تعمل بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة، وأنّ على السائق البقاء في مكانه لمعالجة الحالات الطارئة.

وقال إنّ السائق تصرف بطريقة خاطئة، حيث كان عليه التواصل مع مركز التحكم المخصص للحالات الطارئة لكي يتم علاج المشكلة.

وأقامت الشركة مؤتمراً صحفياً في اليوم الذي تلا الحادثة تقدمت من خلاله باعتذارٍ للركاب عن هذا التأخير، وقالت إنّها ستحاسب السائق.

يُذكر أنّ السائق دافع عن نفسه وقال إنّه لم يرغب في إيقاف القطار لكي لا يؤخر المسافرين، وأنّه لم يُبلّغ عن الأمر لأنّه شعر بالحرج.

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