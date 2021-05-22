هذه هي الهواتف القادرة على استلام أندرويد 12 في نسخته التجريبية بدايةً من اليوم

تم الإعلان عن النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 12 في حدث I/O الماضي، وهذه هي النسخة التجريبية العامة وليست الموجهة للمطورين، وبشكل عام فالإعلان عن النظام وأهم خواصه ومميزاته بشكل رسمي للمرة الأولى كان في هذا الحدث! وبداية من اليوم، يمكن تحميل أندرويد 12 في نسخته التجريبية الأولى على عدد كبير من الأجهزة!

تحميل أندرويد 12 على هواتف من شركات عديدة

على عكس السنوات الماضية، هناك عدد كبير جدًا من الهواتف والأجهزة التي تدعم تحميل النظام الجديد، وذلك من شركات متنوعة وليس من شركة جوجل فقط وليس لهواتف بيكسل فقط، لكن بالرغم من ذلك كله تظلّ الخيارات المتاحة محدودة جدًا، نظرًا لأنه -وكما يبدو- كل شركة اختارت توفير النظام لأجهزة بعينها من ضمن أهم أجهزتها.

البداية مع جوجل بالطبع، والتي ستتيح تحميل النظام الجديد لجميع هواتف بيكسل بدايةً من بيكسل 3 وصولًا إلى بيكسل 5، وذلك من خلال الرابط التالي، بجانب قوقل وهذا العام، شركة أسوس تتيح تحميل أندرويد 12 أيضًا إلى هاتف Zenfone 8، وذلك من خلال هذا الرابط.

ون بلس توفّر نفس الخاصية لهواتف ون بلس 9 وون بلس 9 برو، أي أحدث هواتفها الرائدة فقط، وذلك من خلال موقعها الرسمي، أما عن شاومي فهي ستتيح تحميل النظام لجميع هواتف سلسلة مي 11 تقريبًا، ومزيد من التفاصيل في صفحة مخصصة للإصدار على موقع الشركة.

آخر شركة معنا هي أوبو، والتي تتيح تحميل النظام فقط لهاتف أوبو فايند X3 برو الرائد، وذلك من خلال موقعها الرسمي بالطبع. لا ننصح بتحميل التحديث نظرًا لأنه تحديث تجريبي أولًا وأخيرًا، وننصح بانتظار التحديث النهائي المستقر.