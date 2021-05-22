هذا هي الهواتف الأكثر مبيعاً في عام 2021 حتى الآن!

هواتف ايفون 12 لازالت تحقق العديد من النجاحات حتى الآن منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي 2020، وأرقام مبيعات سلسلة ايفون 12 خلال الربع الأول من عام 2021 الجاري تؤكد ذلك.

هاتف ايفون 12 .. الأكثر مبيعاً حتى الآن في 2021

هاتف ايفون 12 كان الهاتف الذكي الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من عام 2021 حيث حاز 5% تقريباً من إجمالي شحنات الهواتف الذكية حول العالم.

هذا أمر ليس مستغرباً، فعادة ما تحتل هواتف الايفون تلك المراكز المتقدمة. في المركز الثاني، جاء هاتف ايفون 12 برو ماكس بنسبة 4% ثم ايفون 12 برو بنسبة 3% بحسب ما ذكرت مؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق.

قد تتوقع أن يكون هاتف ايفون 12 ميني هو رابع القائمة لكن ذلك ليس صحيحاً وهو ربما ما يؤكد التقارير المتداولة حول ضعف مبيعات الهاتف الذي غاب عن القائمة تماماً.

المركز الرابع كان من نصيب هاتف ايفون 11 أما بقية المراكز فكانت من نصيب هواتف شاومي وسامسونج وبخاصة الإصدارات متواضعة المواصفات رخيصة الثمن مثل Redmi 9A و Redmi 9 و Redmi Note 9 لشاومي، و جالكسي A12 و A21s و A31 لسامسونج.

تلك الهواتف الأخيرة تحقق مبيعات عالية في الأسواق الصينية والهندية بالإضافة إلى الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

هواتف الايفون ونصيب الأسد من العائدات

هامش الربح من هواتف الايفون كبير للغاية لذا حازت ابل وحدها على 35% من عائدات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من عام 2021.

وعلى ذكر العائدات والأرباح، فإذا ما رتبنا الهواتف الذكية الأفضل من ناحية العائدات فسوف يدخل معنا في “قائمة أفضل 10” هواتف الايفون مع سلسلة سامسونج جالكسي S21 مع هاتف هواوي ميت 40 برو بحسب الصورة المرفقة والتي نلاحظ أن كلها هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G باستثناء ايفون 11 و ايفون SE.

وجود هاتف هواوي ميت 40 برو في قائمة الهواتف الأكثر تحقيقاً للعائدات يأتي بسبب الإقبال الجيد على الهاتف في السوق الصيني، أما خارجه فمبيعات هواوي قد ضربت في مقتل بسبب الحظر الأمريكي.

مقالات ذات صلة: أفضل الهواتف الذكية المتاحة للشراء الآن – مارس 2021!

الأداء الجيد للهواتف غالية الثمن راقية المواصفات “الـ Flagships” دفعت مبيعات الهواتف الذكية لتتجاوز 100 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021.