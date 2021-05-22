تطبيق Clubhouse يتوفر رسميًا لنظام أندرويد في جميع بلدان العالم

توفر تطبيق Clubhouse حصريًا لنظام iOS لفترة طويلة من الزمن، والتطبيق في وقت ما قد حصد شعبية في غاية الضخامة، خصوصًا بعد دخول مشاهير ذوي أهمية له مثل إيلون ماسك وبيل جيتس، لكن مع مرور الوقت انخفضت تلك الشعبية قليلًا، ولعل هذا ما دفع الشركة أخيرًا لتوفير إصدار نظام أندرويد من تطبيق كلوب هاوس.

تطبيق Clubhouse يتوفر للاندرويد في جميع بلدان العالم

توفر التطبيق في الأيام القليلة الماضية لكن لبلدان محددة، واليوم تعلن الشركة على تويتر توفر التطبيق لجميع بلدان العالم بشكل كامل، ومن ناحية آلية العمل فالتطبيق سيعمل بالضبط كما هو الوضع في نظام iOS وذلك من ناحية الأسلوب والشكل.

سيكون المستخدم قادر على دخول الغرف الصوتية -وهي وسيلة التواصل ضمن التطبيق- ومن ثم الاستماع، ويمكن له رفع يده وإن وافق صاحب الغرفة سيكون بإمكان المستخدم أن يتحدث مع بعض المختارين من ضمن المستمعين!

قرار إطلاق كلوب هاوس للأندرويد هو خيار صائب، خصوصًا في ظل اشتعال المنافسة من منافسين عديدين أبرزهم تويتر الذي أطلق خاصية Twitter Spaces، إلى جانب أن فيسبوك هي الأخرى تطور بديل ومنافس لهذا التطبيق.

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لكي تستخدم التطبيق يجب عليك إنشاء حساب باستخدام دعوة يتم إرساله لك من خلال أحد أصدقائك الذين يمتلكون حساب بالفعل على التطبيق، وهي نفس الطريقة التي يعمل بها التطبيق منذ إطلاقه! ولاحقًا سيكون بإمكانك دعوة آخرين من حسابك بالطبع.. والآن يمكنك تحميل التطبيق:

السعر : مجاني