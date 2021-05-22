أفضل تطبيق ترجمة النصوص و الصوت على الايفون والايباد وساعة ابل!

من المهم للغاية امتلاك تطبيق احترافي للترجمة مثبتاً على الايفون والايباد وحبذا لو كان أيضاً داعماً لساعة ابل. تطبيق المترجم هو أحد تطبيقات الترجمة الاحترافية الشاملة فهو يدعم الترجمة من وإلى اللغة العربية – و 120 لغة أخرى – بشكل كامل بما في ذلك الترجمة الصوتية وترجمة مواقع الإنترنت فضلاً عن ترجمة النصوص. كل هذا مع اشتراك مجاني لثلاثة أيام لا يتم خلالها خصم أي مبلغ عند الاشتراك .



مميزات تطبيق المترجم

الترجمة الفورية الصوتية مع إمكانية قراءة الترجمة صوتياً.

ترجمة النصوص و العبارات.

حفظ الترجمات للرجوع إليها في وضعية الأوفلاين.

إمكانية الإطلاع على سجل الترجمات السابقة.

دعم أكثر من أكثر من 120 لغة مختلفة حول العالم.

دعم اللغة العربية بشكل كامل صوتاً و نصاً.

ترجمة صفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري.

دقة عالية في الترجمة و التعرف على الصوت.

دعم الترجمة من خلال ساعة ابل.

إمكانية مشاركة الترجمة مع الآخرين.

الترجمة السريعة من خلال وديدجت خاص بالتطبيق.

**ملحوظة: التطبيق مجاني للتحميل، و تستطيع الحصول على النسخة الاحترافية الكاملة بدون حدود و بدون إعلانات و مع جميع المزايا داخل التطبيق مع تجربة مجانية تماماً لمدة 3 أيام عند الاشتراك.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد و ساعة آبل.

نظام تشغيل ملائم: iOS 8.0 فما أحدث.

الحجم : 214 ميجابايت

تحميل تطبيق المترجم على أجهزة آبل:

المبرمج: Nayer Abu Soud