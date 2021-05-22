“بوكو” تنضمّ إلى عالم هواتف الألعاب بـ M3 Pro 5G

أعلنت العلامة التجارية “بوكو” عن هاتفها M3 Pro 5G صاحب المواصفات المتوسطة، وذلك بعد فترة من التسريبات.

وجاءت الشاشة من نوع IPS LCD ودعمتها الشركة بطبقة حماية غوريلا غلاس 3، وهي بمقاس 6.5 بوصة وجودتها (FHD+) وتدعم سرعة تحديث 90 هيرتز.

ومنعاً لاستنزاف البطارية وضعت الشركة تقنية لتغيير سرعة التحديث بشكل تلقائي حسب الاستخدام لتوفير البطارية، تُسمّها الشركة Dynamic Switch.

من حيث الأداء يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 700 المتوسّط من ميدياتك، والمُصنع بدقة 7 نانومتر لضمان أداء جيد وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وسيتوفّر الهاتف بإصدارين من حيث ذاكرة الوصول العشوائي (الرام)، النسخة الأولى برام 4 جيجابايت مع 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، أو رام 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

وسيدعم تركيب شريحة تخزين خارجية. كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة شاومي إصدار MiUI 12.

يحتوي الهاتف ثلاث كاميراتن الأولى بعدسة أساسية بدقة 48 ميغابكسل وعدستان بدقة 2 ميغابكسل لتصوير الماكرو والعمق، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل وتحتوي على تقنية التعرف على الوجه لفتح قفل الشاشة، وهناك خيار آخر وهو مستشعر البصمة الموجود على الجانب.

ويدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال ومدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات.

ولضمان تجربة ألعاب طويلة دعمت الشركة الهاتف ببطارية قدرتها 5 آلاف ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

وعرضت الشركة الهاتف بسعر 160 يورو (980 دينارا ليبيا) لنسخة رام 4 غيغابايت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية